Оперативно, надёжно, без сбоев! В Перми заработал Центр управлениями сетями

В пермском филиале «Россети Урал» введён в строй модернизированный Центр управления сетями. 20 мая его торжественно открыли глава региона Дмитрий Махонин и генеральный директор компании Дмитрий Воденников. Какие возможности откроет обновленный ЦУС перед энергетиками — в материале сайта perm.aif.ru.
5000 км ЛЭП под контролем.
Центр управления сетями (ЦУС) — ключевой элемент системы оперативно-технологического управления в электросетевом комплексе.
Здесь внедрены новейшие отечественные разработки и решения. Диспетчеры в режиме реального времени оценивают состояние и параметры работы энергообъектов в масштабах всего региона.
В управлении ЦУС находятся более 300 подстанций напряжением 35−110 кВ и около 5000 километров линий электропередачи 110 кВ.
«От эффективной работы энергосистемы зависит качество и надежность электроснабжения жителей, объектов медицины, образования, культуры и спорта. Несмотря на все вызовы, стабильное снабжение потребителей и предприятий обеспечено вашим трудом. Благодарю вас за это и желаю дальнейших успехов», — сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Энергия развития.
Компания выполняет функции системообразующей территориальной сетевой организации в Пермском крае. Этот статус предполагает не только повышенную ответственность, но и активную работу по консолидации электросетевых активов региона.
«Только за 2025 год в нашу зону ответственности приняты сетевые комплексы Краснокамского, Добрянского, Чернушинского, Соликамского, Кунгурского округов. Запуск единого Центра управления сетями в Перми — логичное и необходимое решение, позволяющее эффективно управлять растущей инфраструктурой из единой точки», — отметил генеральный директор «Россети Урал» Дмитрий Воденников.
Ежегодно энергетики подключают к сетям всё новые и новые объекты: не только быстрорастущие жилые комплексы, но и важные социальные стройки. В 2025 году электричество, например, провели на многофункциональную спортивную арену в районе ДКЖ и онкологический центр в Камской долине.
В этом году объем инвестиционных вложений в электросетевой комплекс Прикамья составит более 9 млрд рублей.
Награда за достойный труд.
20 мая на площадке ЦУС наградили государственными и корпоративными наградами сотрудников пермского подразделения. Указом Президента РФ ведущий инженер службы релейной защиты, автоматики и измерений Центральных электрических сетей Александр Козлов и электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств Центральных электрических сетей Виктор Исаков были удостоены звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Знаки отличия энергетикам вручил Дмитрий Махонин.
«Работаю уже почти пятьдесят лет. Сначала 14 лет на “Мотовилихинских заводах”, а с декабря 1992 года — в электросетях», — говорит Александр Козлов.
Коллеги отзываются о нём, как о лучшем в своём деле: не раз Александр Павлович становился победителем профессиональных конкурсов.
«Я люблю свою профессию, она мне не наскучила до сих пор. И этот знак означает, что я всё делал правильно, шагал по ступенькам, а не по головам», — считает Александр Козлов.
