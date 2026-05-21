Спилберг отдыхает: захватывающими кадрами паучьей охоты поделилась фотограф

Подписчики волгоградки Марины Юдиной немало переживали и за одного, и за другого участника этого триллера.

Фотограф из Волгограда Марина Юдина поделилась захватывающими кадрами. Она запечатлела охоту паука на жука и заставила своих подписчиков немало переживать за судьбу участников этого триллера.

«Началось всё мирно, — рассказывает волгоградка, — сидит себе на ромашке жук, ни о чём не думает и не подозревает, что он не один».

Тем временем из-за лепестков, медленно перебирая лапками, подкрадывается паук-бокоход под названием Кстистикус.

«Сердце замерло, в голове звучит: “Беги Форест! Беги!”, а над жуком тем временем уже нависли две волосатые лапки», — продолжает почти детективное повествование фотохудожник.

Тут однако Ксистикус понимает, что в его мир вторглось нечто огромное — он переползает на цветок, поближе к волгоградке и поднимает лапки кверху.

«Как думаете, он меня приветствует, или кричит голосом беглеца из фильма “Джентльмены удачи” — “Сдаёмсу-у-у-у”?» — спрашивает у подписчиков волгоградка.

«Скорее всего, показывает, что вчера во-о-о-от такого жука поймал», — выдвигают свои версии поклонники творчества Марины Юдиной.

«Ну, на ручки же просился!» — расшифровывает паучий язык биолог Николай Онистратенко.

Ранее поселившиеся на незастроенном участки семейство лис с лисятами попало в объектив камеры жителей Волжского.