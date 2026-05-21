Российский документальный фильм «Последний удар» покажут по китайскому ТВ

Премьера трехсерийного документального фильма «Последний удар» состоится на RT и китайском телеканале CCTV 20 мая. Показ приурочен к официальному визиту президента России Владимира Путина в КНР, пишет RT.
Документальный фильм рассказывает о событиях августа 1945 года: тогда состоялось крупнейшее сражение Второй мировой войны на азиатском направлении — Маньчжурская стратегическая наступательная операция.
Эта картина — первая совместная работа российских и китайских СМИ, рассказывающая о событиях в Маньчжурии. Документалисты использовали данные архивов, работали в музеях и на местах реальных боев. В фильме впервые будут использованы ранее не публиковавшиеся свидетельства очевидцев и материалы.
В прямом эфире картину можно посмотреть на русском языке в RT Док — три серии покажут 20,21 и 22 мая в 13:30.