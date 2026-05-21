На Урале в тестовом режиме запустили комплексы регистрации молний

Новые комплексы регистрации молний начали работу в тестовом режиме на территории трех населенных пунктов Свердловской области — Нижнем Тагиле, Таборах и Ивделе. Приборы грозопеленгации используются сотрудниками лесной охраны в труднодоступных местах, где грозовой разряд может незаметно вызвать возгорание, сообщили в пресс-службе Минприроды РФ. Сохранять леса России и защищать их от пожаров помогает национальный проект «Экологическое благополучие».
Когда на небе сверкает разряд, он излучает электромагнитные волны. Наземные датчики мгновенно улавливают этот сигнал, вычисляют координаты удара в режиме реального времени — с погрешностью всего в несколько сотен метров — и передают их диспетчерам. В основе этой системы Росгидромета — отечественная разработка — комплекс «Алвес».
Система решает сразу несколько задач: позволяет обнаружить очаг возгорания в лесу до того, как он превратится в пожар; помогает пилотам обходить опасные грозовые фронты; защищает от аварий и отключений линии электропередач и нефтепроводы.
«Безопасность страны на постоянной основе обеспечивают 87 высокоточных комплексов: на Европейской территории России и Урале их установлено 65, на Северном Кавказе — 6, на Дальнем Востоке — 16. Они позволяют оперативно реагировать на угрозы для инфраструктуры и формировать базу данных о грозовой активности», — отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.
С 2027 по 2032 год новые пункты регистрации молний появятся в азиатской части страны, Республике Крым, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.