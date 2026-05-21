Большинство жителей Красноярского края предпочитают нежирные продукты

В Красноярском крае нежирное мясо или рыбу, а также птицу вместо мяса при приготовлении пищи использовали 64% жителей, птицу без кожи — 44%, нежирные молочные продукты — 27%. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярскстат. Четверть опрошенных заменяли майонез низкокалорийной заправкой для салата. В Республике Хакасия нежирное мясо или рыбу, а также птицу вместо мяса при приготовлении пищи использовали 43% жителей, птицу без кожи — 38%, нежирные молочные продукты — 22%. Пятая часть опрошенных использовали низкокалорийную заправку для салата вместо майонеза. В Республике Тыва нежирное мясо или рыбу, а также птицу вместо мяса при приготовлении пищи использовали 75% жителей, птицу без кожи — 71%, нежирные молочные продукты — 57%. Низкокалорийную заправку для салата вместо майонеза использовали 62% респондентов.