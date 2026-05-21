Садоводы Красноярского края могут получить грант на дороги, свет и воду

В министерстве сельского хозяйства Красноярского края проходит сразу два отбора на получение грантов на развитие инфраструктуры садоводческих некоммерческих товариществ.
Дачники могут получить до 200 тыс. рублей на приобретение противопожарного оборудования и снаряжения, материалов для ремонта дорог, водопроводов и электросетей в садовых обществах. Второй грант на сумму до 3 млн рублей можно потратить на строительство, реконструкцию или ремонт электросетей, объектов водоснабжения и дорог. Документы на первый конкурс принимаются до 28 мая, а на второй — до 27 мая. Заявки нужно оформлять в сервисе «Субсидия АПК24», который разработал Минсельхоз края в рамках федерального проекта «Государство для людей».
Кроме того, гранты получат союзы садоводов края. По результатам отбора поддержку из регионального бюджета предоставят Краевому союзу садоводства, «Железногорскому союзу» ЗАТО Железногорск, союзу южных территорий края «Южный» и союзу садоводческих товариществ Красноярска «Левобережный».
«Владельцы садовых участков сталкиваются с массой вопросов, решить которые в одиночку сложно. Это оформление земельных участков, получение грантов на развитие инфраструктуры, юридические вопросы, ведение финансовой отчетности и многие другие. Нужно постоянно проводить обучение для садоводов, председателей СНТ, приглашать экспертов, поэтому грантовая поддержка для нас очень актуальна», — рассказала председатель союза «Южный» Любовь Коробко.