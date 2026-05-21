Садоводы Красноярского края могут получить грант на дороги, свет и воду

Дачники могут получить до 200 тыс. рублей на приобретение противопожарного оборудования и снаряжения, материалов для ремонта дорог, водопроводов и электросетей в садовых обществах. Второй грант на сумму до 3 млн рублей можно потратить на строительство, реконструкцию или ремонт электросетей, объектов водоснабжения и дорог. Документы на первый конкурс принимаются до 28 мая, а на второй — до 27 мая. Заявки нужно оформлять в сервисе «Субсидия АПК24», который разработал Минсельхоз края в рамках федерального проекта «Государство для людей».