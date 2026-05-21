Президенту Беларуси Александру Лукашенко доложили порядок нанесения ядерного удара, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Напомним, 18 мая Минобороны объявило о начале учений с ядерным оружием. А 21 мая стало известно, что белорусский президент прибыл на учения с ядерным оружием.
Также рассказали, что в пункте управления ракетной бригады Вооруженных сил в Осиповичском районе главе государства доложили о порядке работы при подготовке и нанесении ядерного удара — электронного пуска.
Еще Лукашенко увидел пусковую установку «Искандер-М», и ему продемонстрировали нанесение условного ракетного ядерного удара, его электронный пуск. Все действия были произведены в последовательности, если бы это происходило в реальной боевой обстановке. При этом непосредственно запуска ракеты не было. Также глава государства посетил парк ракетной бригады.
Также мы писали, что Вооруженные силы РФ доставили в Беларусь боеприпасы на ядерные учения.
