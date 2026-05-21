Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко доложили порядок нанесения ядерного удара

Лукашенко раскрыли порядок нанесения ядерного удара.

Источник: Комсомольская правда

Президенту Беларуси Александру Лукашенко доложили порядок нанесения ядерного удара, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Напомним, 18 мая Минобороны объявило о начале учений с ядерным оружием. А 21 мая стало известно, что белорусский президент прибыл на учения с ядерным оружием.

Также рассказали, что в пункте управления ракетной бригады Вооруженных сил в Осиповичском районе главе государства доложили о порядке работы при подготовке и нанесении ядерного удара — электронного пуска.

Еще Лукашенко увидел пусковую установку «Искандер-М», и ему продемонстрировали нанесение условного ракетного ядерного удара, его электронный пуск. Все действия были произведены в последовательности, если бы это происходило в реальной боевой обстановке. При этом непосредственно запуска ракеты не было. Также глава государства посетил парк ракетной бригады.

Также мы писали, что Вооруженные силы РФ доставили в Беларусь боеприпасы на ядерные учения.

Тем временем главнокомандующий ВС Литвы заявил о горячей линии с Беларусью: «Работает, несмотря на политическую ситуацию».

И еще Беларусь увеличила количество документов для въезда в пограничную зону.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше