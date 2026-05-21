В Гурьевском районе через «липовые» постройки приватизировали землю — прокуратура требует вернуть участки

В Гурьевском районе Калининградской области прокуратура провела проверку исполнения земельного законодательства. Установлено, что в 2015—2016 годах двое граждан в упрощённом порядке зарегистрировали право собственности на хозяйственные постройки на земельных участках в посёлках Дружный и Малинники. Как выяснилось позже, этих построек на самом деле не существовало.
После регистрации прав на постройки граждане обратились в администрацию за предоставлением земельных участков без проведения торгов (по льготной цене). С ними заключили договоры купли-продажи.
Прокуратура направила в суд исковые заявления с требованием признать сделки недействительными и возвратить земельные участки в распоряжение муниципалитета. Иски находятся на рассмотрении.