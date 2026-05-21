Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гурьевском районе через «липовые» постройки приватизировали землю — прокуратура требует вернуть участки

В Гурьевском районе Калининградской области прокуратура провела проверку исполнения земельного законодательства. Установлено, что в 2015—2016 годах двое граждан в упрощённом порядке зарегистрировали право собственности на хозяйственные постройки на земельных участках в посёлках Дружный и Малинники. Как выяснилось позже, этих построек на самом деле не существовало. После регистрации прав на постройки…

В Гурьевском районе Калининградской области прокуратура провела проверку исполнения земельного законодательства. Установлено, что в 2015—2016 годах двое граждан в упрощённом порядке зарегистрировали право собственности на хозяйственные постройки на земельных участках в посёлках Дружный и Малинники. Как выяснилось позже, этих построек на самом деле не существовало.

После регистрации прав на постройки граждане обратились в администрацию за предоставлением земельных участков без проведения торгов (по льготной цене). С ними заключили договоры купли-продажи.

Прокуратура направила в суд исковые заявления с требованием признать сделки недействительными и возвратить земельные участки в распоряжение муниципалитета. Иски находятся на рассмотрении.