Сайт pravda-nn.ru вошел в тройку самых популярных СМИ Нижегородской области

Сайт pravda-nn.ru вошел в тройку самых цитируемых СМИ Нижегородской области. Рейтинг составила компания «Медиалогия» за первый квартал 2026 года.
Первое место в рейтинге досталось порталу Newsnn.ru, второе — РИА «Время Н», а сайт pravda-nn.ru расположился на третьей строчке.
Кроме того, в десятке самых цитируемых СМИ региона оказались «НТА-Приволжье» (4 мест), НИА «Нижний Новгород» (5 место), газеты «Комсомольская правда в Нижнем Новгороде» (11 место) и «Нижегородская правда» (19 место), входящие в медиагруппу НОИЦ.
