Открытый диалог с губернатором Воронежской области пройдет на Форуме Столля

— Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Воронежской области предложит помощь в корпоративных и трудовых спорах, спорах с контрагентами, правовой экспертизе договоров, анализе рисков при приобретении бизнеса, выборе формы ведения бизнеса и режима налогообложения, а также разъяснит порядок взаимодействия с налоговыми органами по таким вопросам, как вызовы в налоговый орган, участие в комиссиях по занижению налогов, страховых взносов, налоговым разрывам по НДС и признакам дробления бизнеса, допросы свидетелей, истребование документов, проведение выездных и камеральных проверок, и расскажет о защите прав бизнеса через обращение в аппарат Уполномоченного.