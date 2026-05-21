Открытый диалог с губернатором Воронежской области пройдет на Форуме Столля

26 мая стартует Форум и Премия имени Вильгельма Столля 2026 (12+). Двухдневное мероприятие соберет на площадке «Воронеж Марриотт Отель» предпринимателей, руководителей компаний, топ-менеджеров, специалистов из разных областей и представителей власти для обмена опытом и решения актуальных задач регионального бизнеса.
В рамках традиционного открытого диалога «Бизнес и власть» 27 мая, во второй день Форума, пройдет пленарное заседание с Губернатором Воронежской области Александром Викторовичем Гусевым. Вы можете задать свои вопросы на тему бизнеса и предпринимательства представителям власти уже сейчас, воспользовавшись специальной формой: vk.cc/cXZdMe. Самые интересные вопросы будут озвучены во время пленарного заседания.
В этом году на площадке Форума Столля вводится новый формат — Консультационная гостиная, в рамках которой предприниматели смогут в формате личной встречи получить экспресс-консультации от экспертов и представителей ведомств, ежедневно работающих с реальными задачами и проблемами бизнеса. Мероприятие пройдёт 26 мая и будет ориентировано именно на прикладную помощь в конкретных вопросах. Эксперты помогут разобрать ситуацию, понять требования законодательства, увидеть потенциальные риски и получить рекомендации по дальнейшим действиям.
В работе Консультационной гостиной примут участие:
— Управление Федеральной налоговой службы по Воронежской области, которое проконсультирует по вопросам контроля и проверок ФНС, НДС, УСН, самозанятых и гражданско-правовых договоров, а также по НДФЛ и страховым взносам.
— Отделение Банка России по Воронежской области поможет разобраться в темах, связанных с 115-ФЗ, ключевой ставкой, системой быстрых платежей для бизнеса, кибербезопасностью, запросами банков, ограничениями операций и платежными рисками.
— Компания «КонсультантПлюс» даст рекомендации по налогам и бухгалтерии, дроблению бизнеса, самозанятым и гражданско-правовым договорам, а также по вопросам УСН и НДС.
— ООО «Патентное бюро Василенко и партнёров» ответит на вопросы об интеллектуальной собственности, регистрации изобретений и товарных знаков.
— Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Воронежской области предложит помощь в корпоративных и трудовых спорах, спорах с контрагентами, правовой экспертизе договоров, анализе рисков при приобретении бизнеса, выборе формы ведения бизнеса и режима налогообложения, а также разъяснит порядок взаимодействия с налоговыми органами по таким вопросам, как вызовы в налоговый орган, участие в комиссиях по занижению налогов, страховых взносов, налоговым разрывам по НДС и признакам дробления бизнеса, допросы свидетелей, истребование документов, проведение выездных и камеральных проверок, и расскажет о защите прав бизнеса через обращение в аппарат Уполномоченного.
Чтобы стать участником Консультационной гостиной, необходимо сначала пройти регистрацию на Форум: forumstollya.ru/reg_forum, затем заполнить анкету с кратким изложением своего вопроса: vk.cc/cXVrAT, после чего дождаться звонка специалиста, который уточнит детали и назначит время консультации. В день мероприятия, 26 мая, следует прийти на Форум Столля и к назначенному времени пройти в Консультационную гостиную. Количество мест ограничено, поэтому рекомендуется не упустить возможность получить консультацию у ведущих экспертов ведомств.
Напомним, что предпринимательский форум начнет свою работу 26 мая, во вторник, в 10.00. Организаторы рекомендуют пройти регистрацию уже сейчас. Участие бесплатное.
Программа форума будет полезна как начинающим предпринимателям, так и опытным участникам рынка — всем, кто хочет понимать современные тренды, находить точки роста и усиливать свои проекты.
Мероприятие проводится при поддержке Правительства Воронежской области, Гражданского собрания «ЛИДЕР», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес».
Мероприятие реализуется по национальным проектам «Эффективная и конкурентная экономика» и «Туризм и гостеприимство».