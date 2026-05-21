Диетолог рассказала, какие продукты можно спокойно покупать в дискаунтерах

Кашапова: в дискаунтерах можно покупать продукты с длительным сроком хранения.

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Крупы, макароны и консервы можно спокойно покупать в дискаунтерах, поскольку у них длительный срок хранения, а вот к качеству скоропортящихся продуктов, в том числе мяса и рыбы, нужно быть внимательнее, рассказала диетолог, нутрициолог Юлия Кашапова.

«Спокойно покупать в дискаунтерах можно товары длительного хранения: крупы, макароны, консервы. Они изначально рассчитаны на длительный срок годности, меньше зависят от условий транспортировки и хранения, поэтому риск неприятных сюрпризов здесь минимален», — пишет информационный портал РИАМО со ссылкой на Кашапову.

По мнению нутрициолога, также в магазинах, предлагающих товары по сниженными ценами, можно брать сезонные фрукты и овощи.

При этом, как отмечает Кашапова, есть категории, где экономия требует большей внимательности. При покупке мяса и рыбы важно учитывать не только срок годности, но и условия хранения, внешний вид, запах и даже упаковку. Если есть любые сомнения, стоит отказаться от покупки, даже если цена кажется очень выгодной.

С молочными продуктами ситуация похожая — проверка даты производства, состава и условий хранения становится обязательной, предупреждает она.