Фотохронику космических первопроходцев представили в Воронеже

МОСКВА, 21 мая- РИА Новости. Проект «Первые среди звезд», посвященный достижениям отечественной космонавтики, открылся на площадке Воронежского государственного университета (ВГУ), сообщает корреспондент РИА Новости.
Уникальные документальные кадры, созданные фотокорреспондентами РИА Новости, рассказывают о том, как мечта о космосе стала частью большой истории России, ее науки, культуры и повседневной жизни. От Циолковского и Королева до Гагарина, Терешковой и Леонова, от первых спутников и орбитальных станций до МКС, лунных программ и проектов будущего.
Важность проекта в сохранении памяти о научных достижениях в космической отрасли подчеркнул проректор по науке, инновациям и цифровизации ВГУ Дмитрий Костин.
«Человеку всегда было мало горизонта. Ему нужны были звезды. И наука дала этот ключ. Подвиг Гагарина — не просто страница истории, он дорог каждому из нас. Он превратил дерзновенную мечту в реальность и навсегда проложил дорогу во Вселенную», — объяснил он.
Руководитель Музейно-выставочного центра ВГУ Анжелика Макарова отметила уникальность представленных на выставке архивов, поблагодарив организаторов проекта за возможность увидеть исторические этапы подготовки первых советских космонавтов через фотохронику.
«Они запечатлели ключевые моменты: от тренировок в Центре подготовки космонавтов до легендарного старта, жизни экипажей на орбите и подготовки будущих космонавтов. Изучить эти ценные архивы теперь можно на площадке нашего университета», — рассказала Макарова.
В выставку интегрирован подкаст «Первые среди звезд», который запустили Радио Sputnik и ON Медиа. Это серия из девяти видеоподкастов, каждый из которых посвящен этапу развития отечественной космонавтики: первым шагам советской программы по освоению космоса, подготовке первых космонавтов и техническим прорывам, определившим развитие космонавтики.
«Важно, что проект открывается в Воронеже — городе, который внес огромный вклад в развитие отечественной космической отрасли. Здесь особенно ясно понимаешь, что за каждым большим стартом стоят университеты, конструкторские школы, труд ученых, инженеров и молодых специалистов. Мы хотим, чтобы наша выставка стала для студентов приглашением смотреть шире, мыслить смелее и почувствовать свою связь с большой историей страны», — отметил руководитель отдела общественно-политических проектов ON Медиа Игорь Орлов.
Символичность открытия выставки в Воронеже отметил также заместитель начальника Управления просветительских проектов международной медиагруппы «Россия сегодня» Геннадий Клюшкин, пояснив, что город непосредственно связан как с первым полетом в космос, так и с развитием всей космической программы страны вплоть до текущих дней.
«Бесценные архивные фотографии РИА Новости и видеоподкаст на Радио Sputnik оживляют первые шаги в освоении космоса не просто абстрактным человеком, а реальными людьми, героями нашего времени. Уверен, знакомство с выставкой подтолкнет сегодняшних школьников, студентов, ученых и просто жителей города к настоящему сопереживанию, к ощущению технического прорыва страны, к желанию стать его частью», — сообщил Клюшкин.
Проект РИА Новости «Первые среди звезд» создан совместно с ON Медиа при поддержке Радио Sputnik, государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», Российского военно-исторического общества, Национального центра исторической памяти при президенте России и Российского исторического общества.