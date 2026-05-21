Настоятель сгоревшего храма в Михайловке заявил о переезде в ваго

В Михайловке разбирают завалы, оставшиеся после пожара в храме Агапиты Печерского на территории центральной районной больницы.

В Михайловке разбирают завалы, оставшиеся после пожара в храме Агапиты Печерского на территории центральной районной больницы.

— Пока приводим в порядок окружающую территорию, собираем и вывозим мусор, — сообщил корреспондентам настоятель храма отец Вадим Слугин. — Свою помощь уже предложили студенты — возможно, придут к нам завтра. В храме, увы, сгорело практически все. Реставрации подлежат лишь несколько частично поврежденных икон.

Оценивая реальные сроки восстановления сгоревшей постройки или строительства новой, служители церкви планируют временно проводить службы в небольшом вагончике.

— Конечно, все пациенты в шоке. Больных нужно окормлять, они в этом действительно нуждаются. Только вчера мне звонила женщина с просьбой о Причастии. Но, к сожалению, мне негде хранить Святые дары, поэтому сейчас мы планируем вновь переоборудовать наш вагончик и хотя бы временно проводить богослужения там, — говорит священнослужитель.

Пожар в храме Агапиты Печерского случился во вторник днём. По словам настоятеля, одними из самых вероятных причин возгорания называют неисправность проводки или поджог. Однако обе версии вызывают у священника большие вопросы.

Фото ГУ МЧС России по Волгоградской области.

