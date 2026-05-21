Двух женщин могут помиловать в Ростовской области за положительные характеристики

19 мая комиссия по вопросам помилования Ростовской области рассмотрела 12 ходатайств осужденных. В общей сложности они совершили 31 преступление на территории региона. По итогам заседания комиссия признала целесообразным помиловать двух женщин. Об этом говорится на сайте донского правительства.
При отборе женщин учитывали наличие детей, положительные характеристики, уже отбытый срок и благоприятный прогноз поведения.
Документы передадут на рассмотрение главе региона, а окончательное решение примет президент.
