Двух женщин могут помиловать в Ростовской области за положительные характеристики

19 мая комиссия по вопросам помилования Ростовской области рассмотрела 12 ходатайств осужденных. В общей сложности они совершили 31 преступление на территории региона. По итогам заседания комиссия признала целесообразным помиловать двух женщин. Об этом говорится на сайте донского правительства.