В Чечне семьи участников СВО освободили от платы за детский сад

Дополнительную меру поддержки внедрили в Чечне для семей участников СВО: теперь им не нужно вносить плату за детский сад, сообщили в министерстве транспорта и связи республики. Помощь семьям с детьми отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья».
Мера распространяется на детей участников СВО, а также на семьи погибших и получивших ранения защитников Отечества. Решение принято согласно комплексной политике руководства региона, направленной на всестороннюю поддержку семей военнослужащих и создание для их детей комфортных условий для развития и воспитания. Освобождение от родительской платы позволяет существенно снизить финансовую нагрузку на семьи и обеспечить доступность дошкольного образования независимо от жизненных обстоятельств.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.