В Красноярске отремонтируют участок улицы Базайской

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» идут на участке улицы Базайской в Красноярске, сообщили в министерстве транспорта региона.

Дорога ведет сразу к нескольким достопримечательностям. Там расположен восточный вход в национальный парк «Красноярские Столбы» и Торгашинский хребет.

На участке от улицы Свердловской до нежилого здания № 373 по улице Базайской запланированы замена дорожного покрытия, бортовых камней, а также приведение в порядок тротуарной части улицы. Специалисты работают с бордюрами и фрезеруют старый асфальт.

Помимо этого, в Красноярске обновляют улицу Авиаторов. По ней жители Советского района могут доехать острова Татышев. Рабочие проводят разработку грунта на разворотной петле в районе торгово-развлекательного центра «Планета». Там запланирован перенос левого поворотного шлюза с устройством дополнительных полос разгона и торможения для снижения аварийности и повышения безопасности дорожного движения.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.