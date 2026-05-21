В центре Краснодара установят памятник Первой учительнице

В Краснодаре установят памятник Первой учительнице. Решение озвучили на XIII очередном заседании городской Думы.
Скульптуру планируют разместить в центре города — рядом с лицеем № 48 вдоль улицы имени Пушкина. О проекте депутатам рассказала исполняющая обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства Краснодара Марина Дементеева.
Как уточнили в мэрии, проектирование, изготовление, установка и торжественное открытие памятника будут профинансированы за счет внебюджетных источников.
Эскиз будущего памятника жители города выбрали в 2023 году в ходе открытого конкурса. В нем участвовали архитекторы, дизайнеры, творческие коллективы и студенты. Победителем стал скульптор Константин Филиппов.