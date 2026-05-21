Учредителя воронежского СМИ отправили в колонию за мошенничество

Условный приговор Ерошенко Советский райсуд Воронежа вынес в феврале этого года. В суде было установлено, что молодой человек в 2023—2025 годах похитил 90 млн руб. у компании «Вкус детства», которая занималась торговлей продуктами питания. Используя доверие руководителя и свою должность замдиректора компании, он осуществил перерегистрацию трех банковских терминалов фирмы на подконтрольное ему юридическое лицо ООО «Молодежные медиапорталы Черноземья», генеральным директором и единственным учредителем которого он являлся. В результате этого оплаты за покупки в течение двух лет поступали на банковские счета компании Ерошенко. В кассовых чеках указывалось наименование «Вкус детства», что позволяло осужденному маскировать хищение.