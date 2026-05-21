Для школьников Калининграда выпустили мобильное приложение «Волна Балтики. Карта школьника»

Администрация Калининграда сообщила о запуске мобильного приложения «Волна Балтики. Карта школьника», которое упростит проезд учащихся в общественном транспорте. Списания происходят со счета родителя. Доступна история поездок. А выпустить её проще, чем получить бумажную справку.
После установки приложения из RuStore (для Android) или App Store (для iOS) нужно сделать фото для электронной справки (на главной странице — кнопка «СДЕЛАТЬ ФОТО»), заполнить персональные данные (фамилию, имя, название школы и класс) и нажать «СОЗДАТЬ».
Справку необходимо подтвердить у ответственного сотрудника учебного заведения. После этого на главной странице появится отметка «ПОДТВЕРЖДЕНА» и срок действия справки. Этой справкой можно оплачивать проезд наличными или банковской картой.
Для оплаты через приложение нужно оформить СБП-подписку. Для этого в разделе «МЕНЮ» выбрать «ПОДПИСКА СБП», нажать «СОЗДАТЬ QR-КОД ДЛЯ ПОДПИСКИ», показать QR-код родителю — он подтверждает подписку в своём банковском приложении. После этого на главной странице активируется кнопка «КУПИТЬ БИЛЕТ».
В транспорте нужно нажать «КУПИТЬ БИЛЕТ», ввести код транспортного средства (или отсканировать QR-код) и подтвердить покупку. Деньги спишутся со счёта родителя. Для контроля можно предъявить билет линейному персоналу — для этого есть кнопка «ПРЕДЪЯВИТЬ» и три вкладки: сам билет, QR-код и справка.
Полная инструкция на сайте «Волна Балтики».