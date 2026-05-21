Матч Суперкубка России по футболу может пройти в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород рассматривается в качестве одного из городов для проведения Суперкубка России по футболу сезона 2026−2027. Об этом сообщает интернет-портал Legalbet со ссылкой на неназванный источник.
«Нижний Новгород со стадионом “Совкомбанк Арена”, вмещающим 45 тысяч зрителей, входит в число возможных вариантов на случай, если соперником чемпиона России “Зенита” станет московский “Спартак”», — отметил журналист Legalbet Анар Ибрагимов.
Через четыре года после этого, в 2022 году, Нижний Новгород оказался в числе претендентов на проведение второго Суперкубка в истории города. В итоге матч состоялся в Санкт-Петербурге, где местный «Зенит» разгромил московский «Спартак» 4:0.
