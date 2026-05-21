Население Кубани достигло 9 млн человек

Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что численность населения Краснодарского края превысила 9 млн человек. Об этом глава региона сообщил в ходе 82-го пленарного заседания ЗСК.

Источник: РИА "Новости"

По словам господина Кондратьева, оценка была получена на основании данных правоохранительных органов. «По данным полиции, у нас живет более 9 млн человек. В Краснодаре — 2,3 млн», — отметил губернатор, уточнив, что подсчеты проводились по количеству активных SIM-карт и другим косвенным показателям.

В феврале 2026 года глава Кубани уже сообщал, что население Краснодара достигло 2,3 млн человек. Тогда он отмечал, что с 2018 года город демонстрирует рекордные темпы прироста населения: если в 2015 году в краевом центре официально проживали 820 тыс. человек, то в 2018 году Росстат вручил администрации сертификат о достижении отметки в 1 млн жителей. Для перераспределения транспортных потоков и снижения нагрузки на центральную часть города власти реализуют проект нового микрорайона в северо-восточной части Краснодара.

Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше