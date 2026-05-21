Население Кубани достигло 9 млн человек

В феврале 2026 года глава Кубани уже сообщал, что население Краснодара достигло 2,3 млн человек. Тогда он отмечал, что с 2018 года город демонстрирует рекордные темпы прироста населения: если в 2015 году в краевом центре официально проживали 820 тыс. человек, то в 2018 году Росстат вручил администрации сертификат о достижении отметки в 1 млн жителей. Для перераспределения транспортных потоков и снижения нагрузки на центральную часть города власти реализуют проект нового микрорайона в северо-восточной части Краснодара.