Девушку не пустили в бар из-за брюк. Что заявили в Роспотребнадзоре

Организации не могут устанавливать условия, которые позволяют администрации самостоятельно решать, кого пускать в заведения общественного питания. Это является нарушением прав потребителя, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
«Система фейсконтроля, где бы она ни практиковалась — в кафе, ресторане или ночном клубе, нарушает п. 3 ст. 426 Гражданского кодекса и ст. 16 Закона о защите прав потребителей», — объяснили в организации.
Причиной послужил случай одной из жительниц Красноярска. По ее словам, она заранее забронировала столик в баре «Но это не точно». Однако, когда девушка приехала в назначенное время, в заведение ее не пустили. Сотрудники на входе сообщили посетительнице, что брюки, в которых она была, не вписываются в дресс-код заведения.
Женщине показали бумагу, согласно которой администрация якобы имеет право отказать любому посетителю без объяснения причин. В ответ девушка обратилась с жалобой в Роспотребнадзор.
В организации разобрались в ситуации и выявили нарушения. За это ООО «Кафе куб» было объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства.
Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, как при покупке товаров или услуг могут обмануть россиян. Эксперты перечислили виды таких жульничеств и рассказали, как потребители могут защититься от обмана и что делать, если права покупателя нарушены.
Среди таких способов оказались: обмеривание, обвешивание, обсчет
Как пояснили в Роспотребнадзоре, обмануть могут где угодно: продавцы в магазине, кассиры, работники организаций по оказанию различных услуг населению. Хитрить могут и индивидуальные предприниматели.