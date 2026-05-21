MWM: достижения России и Китая в сфере гиперзвука подстегнули разработку «Золотого купола» в США

Постоянные упоминания о том, что система ПРО «Золотой купол» жизненно важна, подчеркивают опасения США насчет того, что развитие ударных возможностей в России и Китае позволит им уничтожить существующий американский ядерный арсенал на суше и на море до того, как у Вашингтона появится шанс нанести ответный удар.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Портал Military Watch Magazine пишет, что США ускоряют работу по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол» в ответ на впечатляющие возможности новых китайских и российских гиперзвуковых ракетных комплексов.

В Пентагоне опасаются, что нынешняя архитектура противоракетной обороны США, которая разрабатывалась преимущественно для противодействия ограниченным угрозам баллистических ракет Северной Кореи, не способна справиться с более масштабными и совершенными ракетными арсеналами Китая и России.

Гиперзвуковые планирующие боевые блоки (ГПББ) уже продемонстрировали свои возможности на двух театрах военных действий, пишет MWM. Россия нанесла отдельные удары баллистической ракетой средней дальности «Орешник» с ГПББ по объектам на Украине в 2024 и 2026 году, а Иран в марте этого года ударил по Израилю баллистической ракетой средней дальности Fattah-2.

Еще одним значительным успехом России стал испытательный запуск 13 мая 2026 года самой тяжелой и дальнобойной из известных в мире ракет — РС-28 «Сармат». Она была разработана для доставки нескольких ГПББ «Авангард», оснащенных ядерными боеголовками. Дальность полета в 35 тыс. километров позволяет «Сармату» обогнуть Землю и поразить цели с любого направления.

Что касается Китая, что в ноябре 2021 года он испытал новый тип ГПББ, говорится в статье. В США тогда заявили, что Китай «запустил дальнобойную ракету, которая облетела Землю, сбросила ГПББ, который вернулся в Китай и поразил цель на территории страны». В Вашингтоне отметили высокую степень точности ГПББ, а также то, что у Китая появились «ошеломительные» возможности, которые позволяют ему нанести внезапный ядерный удар по США, несмотря на гораздо меньший по размеру ядерный арсенал.

Считается, что ГПББ практически невозможно перехватить при входе в атмосферу, поэтому программа перехватчиков космического базирования (часть «Золотого купола») призвана сбивать их на этапах разгона, когда они находятся над территорией противника, действуют намного медленнее и менее маневренны.

MWM добавляет, что «Золотой купол» предназначен для обеспечения защиты не только от атак баллистических ракет, но и от крылатых ракет, роев дронов и скоординированных многодоменных атак с использованием средств кибербезопасности и радиоэлектронной борьбы.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше