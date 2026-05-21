MWM: достижения России и Китая в сфере гиперзвука подстегнули разработку «Золотого купола» в США

Гиперзвуковые планирующие боевые блоки (ГПББ) уже продемонстрировали свои возможности на двух театрах военных действий, пишет MWM. Россия нанесла отдельные удары баллистической ракетой средней дальности «Орешник» с ГПББ по объектам на Украине в 2024 и 2026 году, а Иран в марте этого года ударил по Израилю баллистической ракетой средней дальности Fattah-2.
Еще одним значительным успехом России стал испытательный запуск 13 мая 2026 года самой тяжелой и дальнобойной из известных в мире ракет — РС-28 «Сармат». Она была разработана для доставки нескольких ГПББ «Авангард», оснащенных ядерными боеголовками. Дальность полета в 35 тыс. километров позволяет «Сармату» обогнуть Землю и поразить цели с любого направления.
Что касается Китая, что в ноябре 2021 года он испытал новый тип ГПББ, говорится в статье. В США тогда заявили, что Китай «запустил дальнобойную ракету, которая облетела Землю, сбросила ГПББ, который вернулся в Китай и поразил цель на территории страны». В Вашингтоне отметили высокую степень точности ГПББ, а также то, что у Китая появились «ошеломительные» возможности, которые позволяют ему нанести внезапный ядерный удар по США, несмотря на гораздо меньший по размеру ядерный арсенал.
MWM добавляет, что «Золотой купол» предназначен для обеспечения защиты не только от атак баллистических ракет, но и от крылатых ракет, роев дронов и скоординированных многодоменных атак с использованием средств кибербезопасности и радиоэлектронной борьбы.