В Пермском округе объединят сёла и деревни с одинаковыми названиями

Это упростит адресную регистрацию и документооборот.

Сёла и деревни с одинаковыми названиями объединят в Пермском округе, соответствующие законопроекты депутаты Законодательного собрания Пермского края одобрили в первом чтении.

Глава территории Ольга Андрианова представила доклад. Выяснилось, что после объединения бывших поселений в округе появились дублирующиеся названия. Теперь населённые пункты Заозерье и Луговая (бывшее Усть-Качкинское сельское поселение) объединят в один — с названием «Деревня Луговая». Аналогично сёла Рождественское и Луговая (бывшее Юго-Камское сельское поселение) станут единым «Селом Рождественское».

Инициаторы подчеркнули, что устранение повторяющихся названий упростит адресную регистрацию и документооборот.

Напомним, Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переименовании четырёх деревень в Пермском муниципальном округе.