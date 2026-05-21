В Пермском округе объединят сёла и деревни с одинаковыми названиями

Глава территории Ольга Андрианова представила доклад. Выяснилось, что после объединения бывших поселений в округе появились дублирующиеся названия. Теперь населённые пункты Заозерье и Луговая (бывшее Усть-Качкинское сельское поселение) объединят в один — с названием «Деревня Луговая». Аналогично сёла Рождественское и Луговая (бывшее Юго-Камское сельское поселение) станут единым «Селом Рождественское».