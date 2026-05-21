Истребитель ВВС Франции кружит у границы Калининградской области

РИА Ноовсти: истребитель ВВС Франции кружит у границы Калининградской области.

ПАРИЖ, 21 мая — РИА Новости. Многоцелевой истребитель ВВС Франции Dassault Mirage 2000D кружит над Польшей рядом с границей Калининградской области, выяснило РИА Новости, проанализировав полетные данные.

Самолет вылетел с эстонского военного аэродрома Эмари в 11.00 мск, пересек территорию Эстонии, Латвии, Литвы и оказался над Польшей.

Развернувшись в районе Познани, он приблизился к российской границе и начал летать рядом с ней по круговой траектории.

Борт регулярно совершает подобные вылеты к границам РФ, к примеру, 14 мая он несколько раз прошел вдоль границ России и Белоруссии.

В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

