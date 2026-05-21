20 млрд рублей направят на II этап реконструкции Нижегородской станции аэрации

Завершить работы планируют к концу 2029 года.

Источник: Нижегородская правда

Работы на втором этапе реконструкции Нижегородской станции аэрации (НСА) обойдутся почти в 20 млрд рублей. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на АО «ОКО».

Напомним, что в декабре прошлого года завершилась первая часть модернизации станции. В ее рамках реконструировали и построили 50 сооружений. В апреле 2026 года определи нового подрядчика для проведения работ второго этапа реконструкции — ООО «СоюзДонСтрой». Строительно-монтажные работы начнутся уже летом этого года.

Начальная стоимость договора с подрядчиком составила 19,98 млрд рублей. Сумма может поменяться, если на проверке сметной документации госэкспертизой будут внесены коррективы. Второй этап реконструкции планируют закончить к концу 2029 года.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что на реконструкцию нижегородских теплосетей направят почти 183 млн рублей.