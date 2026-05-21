В Чайковском после ЧП с пиротехникой в школе завели уголовное дело

По предварительной информации, утром 12-летний школьник принес в класс найденное на улице пиротехническое устройство — так называемый «сигнал охотника», который используется для подачи световых и звуковых сигналов. Во время обращения с устройством оно сработало, из-за чего травмы получили трое учеников.