Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чайковском после ЧП с пиротехникой в школе завели уголовное дело

Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае следователи начали расследование после происшествия в одной из школ Чайковского, где пострадали дети. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По предварительной информации, утром 12-летний школьник принес в класс найденное на улице пиротехническое устройство — так называемый «сигнал охотника», который используется для подачи световых и звуковых сигналов. Во время обращения с устройством оно сработало, из-за чего травмы получили трое учеников.

Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следственный отдел Чайковского возбудил уголовное дело по статьям о хулиганстве и халатности. Правоохранители уже осмотрели место происшествия, назначили экспертизы и опрашивают очевидцев. Ход расследования контролирует городская прокуратура.