В Башкирии высадили 83 тематические аллеи

Всего высадили 83 новые тематические аллеи, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства республики.
В мероприятиях акции приняли участие свыше 65 тысяч человек, в том числе около 4 тысяч волонтеров, более 3,5 тысяч организаций с привлечением 1283 единиц техники. За время проведения инициативы высажено более 4,3 тысяч крупномерных деревьев и свыше 139 тысяч прочих саженцев.
Так, в Уфе заложили 10 новых аллей, на которых высажено 320 деревьев и 684 кустарника. Работы по озеленению в столице республики продолжатся до конца мая. Нефтекамск украсили 70 дубов высотой почти 4 м, высаженные на аллее Трудовой славы по улице Ленина. Кроме того, вдоль дома № 4 по улице Карла Маркса появилась аллея Инициативная, где высадили 37 пирамидальных тополей. В городе Октябрьском появилась аллея из 17 скальных можжевельников высотой более 2,5 м.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента России Владимира Путина с 2025 года.