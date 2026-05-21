Павел Милюков и Государственный академический камерный оркестр России на фестивале «Русская музыка на Балтике»

Павел Милюков и Государственный академический камерный оркестр России выступят на фестивале «Русская музыка на Балтике». Подробности о программе «Клопс» рассказали в областной филармонии имени Е. Ф. Светланова.
На сцену выйдет Государственный академический камерный оркестр России. Художественный руководитель и главный дирижёр — Филипп Чижевский. Солист — заслуженный артист России, лауреат XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского, международных конкурсов имени Н. Паганини, имени Д. Ойстраха Павел Милюков.
В программе:
Иоганн Себастьян Бах — Бранденбургский концерт № 3, соль мажор BWV 1048, Иоганн Себастьян Бах — концерт для скрипки, струнных и бассо континуо № 1 ре минор, BWV 1052R. Людвиг ван Бетховен — соната для скрипки и фортепиано № 9 ля мажор «Крейцерова» соч. 47 (переложение для скрипки со струнным оркестром Ричарда Тоньетти).
Нюансы, интрига, и уникальность концерта.
Подробности расскажет музыковед Владимир Янке непосредственно на концерте.
Камерному оркестру России — 70 лет.
Это первый камерный коллектив в Советском Союзе. Дебют — более чем скромный — Малый зал консерватории. Ныне — самые престижные залы России, Европы, мира.
Павел Милюков — культовая фигура для калининградских ценителей музыки.
Единственный скрипач России, которому за последние 15 лет удалось поиграть на пяти инструментах работы Страдивари и на одной скрипке Джузеппе Гварнери дель Джезу.
Баховские концерты.
Иоганн Себастьян Бах — Бранденбургский концерт № 3, соль мажор BWV 1048. Рукопись концерта была утеряна почти на 100 лет. Сам концерт не исполнялся почти 200 лет. Концерт для скрипки, струнных и бассо континуо № 1 ре минор, BWV 1052R. Рукопись была утеряна. Концерт реставрирован с нот клавирного концерта № 1 Баха.
Не исключено, что на концерте слушателям предстоит встреча с «романтическим Бахом», что само по себе — явление незаурядное.
«Крейцерова соната».
Людвиг ван Бетховен — соната для скрипки и фортепиано № 9 ля мажор «Крейцерова» соч. 47. Рудольф Крейцер никогда данную сонату не играл — что не так с посвящением?
Переложение исполняется в России впервые. Калининградская премьера — третья, сразу же после Москвы и Санкт-Петербурга. И по жанру это уже фактически не соната, а концерт для скрипки и оркестра.
Концерт проходит без дирижёра.
Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры России «Всероссийские филармонические сезоны». Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике» посвящён 80-летию образования Калининградской области и Году единства народов России, проходит при поддержке Министерства по культуре и туризму региона.