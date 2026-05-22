Эксперт оценила шансы Израиля сорвать перемирие на Ближнем Востоке

На днях Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Отмечалось, что они могли обсудить дальнейшие планы сторон в конфликте с Ираном. Удастся ли Израилю убедить США продолжать военную линию, и готов ли он сам возобновить боевые действия без Вашингтона? На вопросы Новостей Mail ответила Людмила Самарская, научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По мнению эксперта, решение о начале новой операции в гораздо большей степени зависит позиции США. Основной целью Израиля является нанесение ущерба иранской военной программе (ракетной и ядерной), сдерживание региональной активности Тегерана, а также — по возможности — ослабление структур, связанных с правящим режимом в Иране.

Иерусалим в целом не ожидает, что переговоры смогут привести к приемлемому результату и реально ограничить иранскую военную программу, и поэтому в любом случае рассматривает путь силового давления как предпочтительный.

Людмила Самарская
научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН

Эксперт считает, что самостоятельное возобновление боевых действий со стороны Израиля возможно, однако не на данном этапе. Пока американская администрация явно отдает приоритет переговорам, Иерусалим вряд ли нарушит формальный режим прекращения огня. При этом военные действия в Ливане де-факто продолжаются, хотя их интенсивность снизилась, напоминает эксперт.

Расширение фронтов сейчас не кажется столь вероятным, к тому же они необязательно будут связаны с логикой прямого противостояния с Ираном.

Людмила Самарская
научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН

По мнению Самарской, исключением может стать йеменское направление и отчасти иракское в контексте шиитских милиций, хотя последние не воспринимаются как представляющие большую опасность.

Ранее сообщалось, что у Трампа и Нетаньяху возникли разногласия по Ирану. Отмечалось, что Нетаньяху очень скептически относится к переговорному треку и хочет возобновить боевые действия на Ближнем Востоке.


