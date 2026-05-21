«Залетают в нос и глаза»: причину нашествия мошек выяснили в Алматы

В пресс-службе акимата Алматы рассказали, что выявлением причины занимались специалисты Казахского научно-исследовательского института защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева.
«Массовое появление мошкары в Алматы связано с обильными осадками в мае текущего года, а также дальнейшим повышением температуры воздуха, что стимулировало быстрое развитие растений и бурный рост зелени. Совокупность этих благоприятных климатических, гидрологических и биологических факторов существенно повлияло на развитие личиночных стадий насекомых», — пояснили в институте.
Отмечается, что по результатам санитарно-энтомологического мониторинга определены дезинсекционные мероприятия с применением разрешенных препаратов.