Наезд курьера на 3-летнего ребёнка в Воронеже привёл к уголовному делу

ДТП со сбитой электровелосипедом 3-летней девочкой на улице Кирова в Воронеже привело к уголовному делу. Его возбудили по статье о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Об этом сообщили в региональном СУ СКР в четверг, 21 мая.
Авария произошла днём 20 мая. Электровелосипедом управлял 33-летний курьер доставки. Он наехал на ребёнка, когда двигался по тротуару. После ДТП мужчина попытался скрыться. Девочке потребовалась медицинская помощь. С телесными повреждениями её доставили в больницу.
Сейчас следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также занимаются сбором и закреплением доказательственной базы.