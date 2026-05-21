Врач рассказал, какие предметы достают из волгоградцев

Кажется, что опытные врачи за время работы повидали столько, что удивить их просто.

Кажется, что опытные врачи за время работы повидали столько, что удивить их просто невозможно. Однако порой пациенты все-таки задают специалистам такие задачки, от которых у тех невольно расширяются глаза. Так случилось и в случае с 50-летним мужчиной, из организма которого достали 214 монет различного номинала, 11 гаек и две дверные петли. Что еще приходится доставать из желудочно-кишечного тракта волгоградцев? Какие случаи особенно запоминаются эндоскопистам? И почему истории с проглоченными предметами нередко оборачиваются смертью пациента? Ответы на эти вопросы — в материале ИА «Высота 102».

«Доктор, извините, но я очень стесняюсь», — с этой фразой на прием к врачу-эндоскописту заходит едва ли не каждый третий волгоградец. И именно эти смущение и робость нередко доводят горожан до трагических последствий.

— Позднее обращение за помощью — одна из главных проблем в нашем деле. Кто-то не сильно доверяет традиционной медицине, а кто-то надеется, что как-нибудь да пройдет. Само, — рассказывает врач-эндоскопист, доктор медицинских наук Виктор Мандриков. — В итоге люди сидят дома с инородным телом и ждут… А потом погибают от перитонита и других осложнений, потому что оказанная помощь оказывается слишком запоздалой.

В коллекции врачей-эндоскопистов за годы практики собирается десятки экспонатов — от миниатюрных безделушек до зубных щеток, зажигалок или столовых ложек.

— Пациент, который попал в больницу № 25, проглотил все монеты неслучайно, и в этой ситуации речь идет о серьезных проблемах с психическим здоровьем. Но, конечно, в большинстве случаев инородные тела оказываются в организме по нелепому стечению обстоятельств. Чего я только не встречал за более чем тридцать лет работы. И множество рыбьих или куриных костей, и ложки, и проволоку, и иглы, и зубные щетки, и монеты, и батарейки, и зажигалки, и даже контейнеры с наркотиками. Случалось, что к нам попадали горожане, которые для интимных целей использовали даже ламповые триоды.

На прием к Виктору Мандрикову и его коллегам попадают пациенты абсолютно всех возрастов — и дети, с интересом сующие в рот батарейки и прочую несъедобную «снедь», и жаждущие смелых экспериментов молодые люди, и пожилые волгоградцы.

— В больницах существуют целые легенды… Инородные тела там, как правило, прибивают к стендам для обучения студентов. Набор получается весьма внушительным! Самые душещипательные истории связаны, конечно, с детьми, которые ради интереса глотают игрушки соответствующего размера. Большую опасность для них представляют магнитные шарики из конструкторов, которые, соприкасаясь друг с другом через перегородки слизистой или части желудка, создают пролежни и наносят серьезный вред здоровью — вплоть до развития перитонита. Крайне опасны для маленького организма и круглые батарейки — шайбы, — отмечает профессор кафедры хирургических болезней № 1 Института НМФО ВолгГМУ. — Все электрохимические процессы, которые в них происходят, крайне быстро повреждают слизистую. Если же они находятся в пищеводе, в верхнем отделе желудочно-кишечного тракта, то это грозит не только осложнениями, но даже летальным исходом. Если же говорить про взрослых пациентов, то, кроме тех, кто проглотил предмет случайно, находятся и профессионалы: я говорю о заключенных, которые настолько сильно хотят попасть в больницу, что специально поглощают острые предметы, обнаруживаемые после на рентгене. Горожане в возрасте до 30 лет нередко экспериментируют, в конечном счете попадая в больницу с застрявшими в прямой кишке овощами или интимными игрушками. Но, как говорится, нас уже не удивишь. История эндоскопии знает и не такое…

Фото из архива V102.ru.