Врач рассказал, какие предметы достают из волгоградцев

— В больницах существуют целые легенды… Инородные тела там, как правило, прибивают к стендам для обучения студентов. Набор получается весьма внушительным! Самые душещипательные истории связаны, конечно, с детьми, которые ради интереса глотают игрушки соответствующего размера. Большую опасность для них представляют магнитные шарики из конструкторов, которые, соприкасаясь друг с другом через перегородки слизистой или части желудка, создают пролежни и наносят серьезный вред здоровью — вплоть до развития перитонита. Крайне опасны для маленького организма и круглые батарейки — шайбы, — отмечает профессор кафедры хирургических болезней № 1 Института НМФО ВолгГМУ. — Все электрохимические процессы, которые в них происходят, крайне быстро повреждают слизистую. Если же они находятся в пищеводе, в верхнем отделе желудочно-кишечного тракта, то это грозит не только осложнениями, но даже летальным исходом. Если же говорить про взрослых пациентов, то, кроме тех, кто проглотил предмет случайно, находятся и профессионалы: я говорю о заключенных, которые настолько сильно хотят попасть в больницу, что специально поглощают острые предметы, обнаруживаемые после на рентгене. Горожане в возрасте до 30 лет нередко экспериментируют, в конечном счете попадая в больницу с застрявшими в прямой кишке овощами или интимными игрушками. Но, как говорится, нас уже не удивишь. История эндоскопии знает и не такое…