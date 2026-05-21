С 1 июня на водоемах Дона снимут весенний нерестовый запрет

Весенний нерестовый запрет на ловлю рыбы в Ростовской области завершится 1 июня, сообщили в Азово‑Черноморском территориальном управлении.
С 1 марта по 31 мая на водоёмах донского региона ловля рыбы была разрешена только с берега, вне мест нереста, с использованием поплавочных или донных удочек (не более двух крючков на человека). В этот период действовал запрет на вылов в Махинском заливе, протоке Караич, реках Койсуг, Аксай, Черкесская, Тузлов и Грушевка.
Ограничение также распространялось на участки рек вблизи федеральных трасс и железнодорожных мостов (в радиусе 500 метров), а кроме того — на отдельные зоны: реку Мокрая Чумбурка (Таганрогский залив), Веселовское водохранилище, реку Северский Донец и участок перед гирлом Миусского лимана.
Запрет ввели на время нереста, чтобы рыба успела дать потомство.