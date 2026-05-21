Красноярцев приглашают посетить 23 мая Кубок города по конному спорту

23 мая в учебном конно спортивном комплексе Красноярского государственного аграрного университета по адресу: улица Елены Стасовой, 48/2 пройдет Кубок города по конному спорту. Об этом рассказали в мэрии. Соревнования откроет олимпийский вид конного спорта — выездка. Участники продемонстрируют свое мастерство, пары «всадник-лошадь» удивят своей безупречной слаженностью. Болельщики увидят элементы конного спорта с акробатикой и гимнастикой, а также удивительную координацию животных.