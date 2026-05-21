Завод промышленной робототехники открыли в Нижнем Новгороде

Повышение производительности и конкурентоспособности предприятий сегодня напрямую связано с роботизацией. Это направление является частью национального проекта «Средства производства и автоматизации», который ставит перед страной задачу войти в число мировых лидеров по уровню роботизации промышленности. Нацпроект реализуется с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. К 2030 году он должен обеспечить технологическую независимость России в производстве высокотехнологичных станков на 95%, вывести страну в топ-25 государств по плотности роботизации и подготовить квалифицированные кадры для работы в новых условиях. В Нижегородской области за реализацию нацпроекта отвечает региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства.