В Калининградскую область завезли из Белоруссии 40 тысяч штук саженцев голубики и рассады земляники

«С 1 по 15 мая 2026 года должностными лицами управления Россельхознадзора по Калининградской области осуществлён карантинный фитосанитарный контроль за ввезёнными из Белоруссии партиями саженцев голубики и рассады земляники в количестве 40 тысяч штук. Посадочный материал поступил в сопровождении фитосанитарных сертификатов и документов, подтверждающих сортовые и посевные качества», — сообщили в ведомстве.