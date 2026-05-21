В Калининградскую область завезли из Белоруссии 40 тысяч штук саженцев голубики и рассады земляники

Нарушений и карантинных организмов не обнаружили.

В Калининградскую область завезли из Белоруссии 40 тысяч штук саженцев голубики и рассады земляники. Об этом сообщает группа общественных связей регионального управления Россельхознадзора.

«С 1 по 15 мая 2026 года должностными лицами управления Россельхознадзора по Калининградской области осуществлён карантинный фитосанитарный контроль за ввезёнными из Белоруссии партиями саженцев голубики и рассады земляники в количестве 40 тысяч штук. Посадочный материал поступил в сопровождении фитосанитарных сертификатов и документов, подтверждающих сортовые и посевные качества», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники надзорного органа досмотрели посадочный материал и отобрали образцы для лабораторной экспертизы. Нарушений при ввозе и карантинных организмов не обнаружили.

Отметим, что в Калининградской области несколько хозяйств выращивают голубику и клубнику. Ягоду также завозят из других регионов и стран.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше