Волгоградских школьников «подсадят» на ИИ, но учитель пока останется

Искусственный интеллект прочно войдёт в школьную программу с 2027 года. Курс информатики будет включать изучение больших языковых моделей, ребят научат правильно составлять запросы и выявлять ошибки в ответах нейросетей, сообщает эксперт Минпросвещения, глава Института содержания и методов обучения имени Леднёва Максим Костенко.
На базовом уровне подросткам расскажут о видах обучения ИИ, о том, что что такое галлюцинации искусственного интеллекта, познакомят с задачами классификации, кластеризации и регрессии. На углубленном уровне уделят внимание практике и программированию.
«Важное место в обучении займут вопросы информационной безопасности и этической ответственности», — цитирует эксперта ТАСС.
Ключевой фигурой обучения всё-таки останется учитель, подчеркнул Костенко, а системы ИИ выступят в роли помощников, снижая рутинную нагрузку на педагога.
