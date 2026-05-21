Требование к цвету такси в Нижегородской области может быть изменено

Прозвучало предложение о расширении обязательной цветовой гаммы такси до двух цветов.

Источник: Нижегородская правда

Законопроект, согласно которому такси должны быть перекрашены в оранжевый цвет, может претерпеть изменения ко второму чтению. Об этом стало известно на заседании Законодательного собрания Нижегородской области.

Напомним, в апреле этого года депутаты регионального парламента одобрили в первом чтении законопроект о едином, оранжевом, цвете такси. С инициативой выступил областной минтранс. Предполагается, что с единым цветом такси станет заметнее в общем потоке для пассажиров и контролирующих органов. В Общественном совете по развитию такси выразили обеспокоенность тем, что закон о цвете может привести к массовому уходу перевозчиков с рынка, росту цен и увеличению доли нелегальных перевозчиков, поскольку минимальная стоимость оклейки начинается от 95 тысяч рублей, а перекраска доходит до 285 тысяч рублей.

Накануне майского заседания Законодательного собрания было проведено совещание с участием таксопарков и агрегаторов такси. Итогом обсуждения стало предложение о расширении обязательной цветовой гаммы такси до двух цветов — белого и оранжевого. Ко второму чтению законопроекта о цвете такси планируется подготовить соответствующие поправки.