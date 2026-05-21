Требование к цвету такси в Нижегородской области может быть изменено

Напомним, в апреле этого года депутаты регионального парламента одобрили в первом чтении законопроект о едином, оранжевом, цвете такси. С инициативой выступил областной минтранс. Предполагается, что с единым цветом такси станет заметнее в общем потоке для пассажиров и контролирующих органов. В Общественном совете по развитию такси выразили обеспокоенность тем, что закон о цвете может привести к массовому уходу перевозчиков с рынка, росту цен и увеличению доли нелегальных перевозчиков, поскольку минимальная стоимость оклейки начинается от 95 тысяч рублей, а перекраска доходит до 285 тысяч рублей.