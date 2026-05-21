Лукашенко сказал, о какой машине он мечтал, а теперь таких в Беларуси несколько

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился, о какой военной машине он мечтал, сообщила пресс-служба президента.

Во время демонстрации пусковой установки «Искандер-М» и общения с расчетом пусковой установки белорусский лидер признался, что мечтал о такой машине для Беларуси.

— Когда-то я об этой машине мечтал. А сегодня она у нас не одна. И вы лучше меня знаете, что это хорошее оружие, — подчеркнул белорусский президент.

Также Александр Лукашенко осмотрел парк техники ракетной бригады, посетил командный пункт командира, обратил внимание на важность качественной подготовки личного состава, командиров и офицеров.

Ранее мы писали, что Александру Лукашенко доложили порядок нанесения ядерного удара.

Напомним, 18 мая Минобороны объявило о начале учений с ядерным оружием. А 21 мая стало известно, что белорусский президент прибыл на учения с ядерным оружием.

Также мы писали, что Вооруженные силы РФ доставили в Беларусь боеприпасы на ядерные учения.

Тем временем главнокомандующий ВС Литвы заявил о горячей линии с Беларусью: «Работает, несмотря на политическую ситуацию».

