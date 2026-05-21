ЦБ рекомендует банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличными

Банкам предложили ежедневно анализировать операции клиентов.

Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за крупными вкладами наличных из-за рисков отмывания доходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба регулятора.

«Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели», — отмечает пресс-служба.

Так, банкам предложили ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов — юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).

По данным ЦБ, такие меры не коснутся клиентов — физических лиц, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств или иного имущества.