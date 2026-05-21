В Пермском крае спрос на рекрутеров вырос более чем два раза

Эксперты «Авито Работы» проанализировали данные платформы о спросе на рекрутеров и средних зарплатных предложениях в этих вакансиях. Согласно аналитике, в период за январь — апрель 2025/2026 года спрос на специалистов вырос в Пермском крае на 152%. Это самый высокий показатель среди регионов РФ. При этом в число субъектов с наиболее быстрорастущими зарплатами для рекрутеров Прикамье не вошло.
Так, больше всего средние зарплатные предложения для рекрутеров выросли в Ульяновской области — на 65% по сравнению с январем — апрелем 2025 года. В среднем работодатели предлагали кандидатам ежемесячное вознаграждение в сумме 80 тыс. руб.
На втором месте — Астраханская область, где средние предлагаемые зарплаты для рекрутеров увеличились на 63% за год — до 99,6 тыс. руб. ежемесячно. Третье место заняла Тюменская область — там зарплатные предложения выросли на 56% и в среднем составили 65 тыс. руб. в месяц.