Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде мужчину приговорили к 12 годам колонии за госизмену

В Калининграде мужчину приговорили к 12 годам колонии по обвинению в госизмене.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 21 мая — РИА Новости. Суд приговорил жителя Калининградской области к 12 годам колонии строгого режима за госизмену, он наблюдал за военными кораблями в Балтийском море и расклеивал агитационные листовки, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В суде установлено, что мужчина установил контакт с представителями иностранной организации, действующей против безопасности РФ. По заданию организации он размещал в общественных местах Калининграда и Гурьевска агитационные листовки с призывом вступать в ее ряды. Кроме того, вел наблюдение за акваторией Балтийского моря с целью обнаружения военных кораблей и сообщал полученные сведения представителям иностранной организации.

Прокуратура Калининградской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя Гурьевска. Он признан судом виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена).

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении в Telegram-канале областной прокуратуры.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше