В Калининграде мужчину приговорили к 12 годам колонии за госизмену

В суде установлено, что мужчина установил контакт с представителями иностранной организации, действующей против безопасности РФ. По заданию организации он размещал в общественных местах Калининграда и Гурьевска агитационные листовки с призывом вступать в ее ряды. Кроме того, вел наблюдение за акваторией Балтийского моря с целью обнаружения военных кораблей и сообщал полученные сведения представителям иностранной организации.