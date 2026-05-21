В Латвии снова подняли тревогу из-за беспилотника в небе

К патрулированию подключили истребители миссии НАТО.

Источник: Клопс.ru

На востоке Латвии объявили угрозу в воздушном пространстве: военные предположили, что в небе находится как минимум один беспилотник. Об этом, ссылаясь на Национальные вооружённые силы страны, пишет Интерфакс в четверг, 21 мая.

Тревогу ввели в 10:45 в уездах Лудза, Резекне и Краслава. В 11:27 предупреждение распространили на Аугшдаугавский край. Из-за возможного появления беспилотника в воздух подняли истребители миссии НАТО по патрулированию неба над Балтией.

Латвийские военные заявили, что вместе с союзниками постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы быстро реагировать на угрозы. На восточной границе усилили ПВО, туда направили дополнительные подразделения.

После первого громкого инцидента с украинскими дронами, когда беспилотники залетели в Латвию и врезались в нефтебазы, министр обороны страны ушёл в отставку. Позже на фоне политического кризиса полномочия сложила и премьер-министр республики Эвика Силиня.

