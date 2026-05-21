На Северном шоссе в Красноярске построят подземный переход

На Северном шоссе началось строительство подземного пешеходного перехода, который соединит поселок Новалэнд с Солонцами и торговым центром. На данный момент дорожники готовят площадку для будущего перехода и продолжают реконструкцию транспортной развязки. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В пресс-службе министерстве транспорта региона уточнили, что в начале июня на участке введут дополнительные ограничения движения. Из-за строительства подпорных стенок временно закроют привычный выезд из Новалэнда, при этом въезд в поселок сделают двусторонним, также для удобства автомобилистов обустроят дополнительный участок дороги длиной около 100 метров. После завершения работ жители смогут напрямую переходить Северное шоссе по подземному переходу и новой пешеходной дорожке протяженностью около 700 метров. Сейчас для этого приходится делать большой объезд. Подрядчик заканчивает монтаж водопропускной трубы. Сейчас грунт засыпают слоями и уплотняют катками. Также дорожники готовят площадку для подземного перехода — вывозят старый грунт и остатки бетона. Специалисты почти закончили демонтаж одной из разворотных петель и приступили к ее переустройству с дополнительной полосой для разгона и торможения, — сказал руководитель КрУДора Андрей Журавлев. В рамках проекта также расширят путепровод через проспект Котельникова, обновят дорожное покрытие, установят освещение, тротуары, ограждения и систему водоотвода. Завершить строительство подземного перехода планируют в июле-августе этого года.