Нижегородская область расширит экспорт в Латинскую Америку

Центр поддержки экспорта Нижегородской области и Национальный Комитет содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Подписание состоялось в ходе XI конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Документ нацелен на развитие торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического взаимодействия.
Как отметил заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Старостин, подписание стало продолжением системной работы. На текущей неделе регион уже принял делегацию из Бразилии, а на площадке ЦИПР прошли обсуждения финансовой инфраструктуры стран БРИКС. Развитие новых механизмов расчетов позволит нижегородским экспортерам упростить взаимодействие с зарубежными партнерами и расширить внешнеэкономическую деятельность.
По словам министра промышленности региона Максима Черкасова, по итогам 2025 года объем несырьевого неэнергетического экспорта из Нижегородской области в латиноамериканские страны вырос более чем на 36%. Сейчас предприятия региона поставляют туда химическую продукцию, мебель, транспорт и электрооборудование. Новое соглашение поможет укрепить эти деловые связи в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
