Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородская область расширит экспорт в Латинскую Америку

Региональный Центр поддержки экспорта заключил соглашение с НК СЭСЛА на конференции ЦИПР.

Центр поддержки экспорта Нижегородской области и Национальный Комитет содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Подписание состоялось в ходе XI конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Документ нацелен на развитие торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического взаимодействия.

Как отметил заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Старостин, подписание стало продолжением системной работы. На текущей неделе регион уже принял делегацию из Бразилии, а на площадке ЦИПР прошли обсуждения финансовой инфраструктуры стран БРИКС. Развитие новых механизмов расчетов позволит нижегородским экспортерам упростить взаимодействие с зарубежными партнерами и расширить внешнеэкономическую деятельность.

По словам министра промышленности региона Максима Черкасова, по итогам 2025 года объем несырьевого неэнергетического экспорта из Нижегородской области в латиноамериканские страны вырос более чем на 36%. Сейчас предприятия региона поставляют туда химическую продукцию, мебель, транспорт и электрооборудование. Новое соглашение поможет укрепить эти деловые связи в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Ранее сообщалось, что Нижегородская область расширит ИТ-сотрудничество с Казахстаном.