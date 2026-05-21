Нижегородская область расширит экспорт в Латинскую Америку

По словам министра промышленности региона Максима Черкасова, по итогам 2025 года объем несырьевого неэнергетического экспорта из Нижегородской области в латиноамериканские страны вырос более чем на 36%. Сейчас предприятия региона поставляют туда химическую продукцию, мебель, транспорт и электрооборудование. Новое соглашение поможет укрепить эти деловые связи в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».