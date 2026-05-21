Глава Рособрнадзора объяснил, как успокоить ребенка перед ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев обратился в эфире Радио РБК к родителям выпускников, предложив им поддержать своих детей перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ. Он также поделился способом, как это сделать.
Музаев уточнил, что серьезно изменить уровень подготовки за несколько дней до экзаменов уже не получится. В связи с этим главная задача родителей — создать ребенку максимально спокойную и комфортную атмосферу.
Давайте им тогда просто скажем, что они в любом случае любимые. Надо сказать, да, оценка ЕГЭ — это другая история. А я тебя на 100 баллов люблю, и ты самый мой уважаемый, любимый.
Он объяснил, что многие выпускники больше переживают из-за страха разочаровать родителей результатами экзаменов, а не поступления в вуз.
Глава Рособрнадзора добавил, что детям важно слышать, что любовь и уважение семьи не зависят от баллов за экзамены. Он призвал родителей чаще говорить выпускникам, что те любимы вне зависимости от итоговых оценок.
Как снять напряжение перед ЕГЭ
Педагог-психолог тюменской гимназии № 21 Ольга Гарманова объяснила, что поддержать устойчивое психологическое состояние перед ЕГЭ помогут полноценный сон, занятия спортом, регулярные прогулки на свежем воздухе и сбалансированные приемы пищи.
Необходимо спать не менее восьми часов в день. Регулярные приемы пищи позволят организму восполнять нагрузку, а перерывы в учебе, прогулки на свежем воздухе и спорт необходимы для разгрузки нервной системы.
Она добавила, что не следует подавлять или усиливать тревожные эмоции. В случае появления беспокойства свое состояние стоит обсудить с близкими, учителями или друзьями, это поможет снизить остроту страхов.
За что могут удалить с ЕГЭ
Участникам ЕГЭ запрещается выполнять работу несамостоятельно, в том числе с помощью посторонних лиц, а также запрещено общаться с другими сдающими во время проведения экзамена. В случае нарушения порядка проведения экзамена участник будет удален из ППЭ.
Сдающим экзамен нельзя иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Категорически запрещено фотографировать экзаменационные материалы и черновики, общаться с другими участниками экзамена, пересаживаться и обмениваться любыми предметами.
Кроме того, школьникам запрещено выносить из аудиторий черновики и экзаменационные материалы, пользоваться неразрешенными справочными материалами, переписывать задания КИМ в черновики и перемещаться по пункту проведения экзамена без сопровождения организатора.