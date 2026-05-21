В Москве мужчины теряют десятки тысяч рублей после свиданий с «букетчицами»

После знакомства через приложение или на улице девушка предлагает прогуляться, а затем просит купить ей букет в конкретном цветочном магазине. Стоимость композиций начинается от нескольких тысяч рублей. Знакомство не получает продолжения, а цветы, предположительно, возвращаются в магазин. Пользователи московских форумов уверяют, что один букет может продаваться несколько раз за вечер, а девушки получают процент от продаж.