23 мая в Перми временно изменится движение транспорта из-за полумарафона

Схема движения нескольких автобусов изменится в центре Перми 23 мая из-за полумарафона, сообщили в администрации.
В субботу 23 мая в Перми пройдёт полумарафон «ЗаБег РФ». Трасса забега пройдет по центральным улицам города, а старт и финиш будет на эспланаде.
В связи с этим с 00:50 до 18:00 зменятся маршруты девяти автобусов: № 7, № 10, № 14, № 33, № 41, № 50, № 52, № 60 и № 81. Часть из них будут направлены в объезд центральных улиц.
Также с 07:00 до 15:00 изменения коснутся ещё четырёх маршрутов. А именно № 3, № 51, № 71 и № 85.
В администрации просят перямков заранее планировать поездки с учётом изменений.
