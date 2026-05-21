Чистый приток мигрантов в Британию рухнул до рекордного минимума

Чистый приток мигрантов в Великобританию резко сократился. По данным Национального статистического управления ONS, которые приводит Bloomberg, в 2025 году разница между числом приехавших и уехавших составила 171 тысячу человек.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Это самый низкий показатель миграционного прироста с ковидного 2020 года. Тогда из-за жестких ограничений миграционный поток упал ниже отметки в 100 тысяч человек. Если не брать в расчет тот аномальный год, нынешняя цифра стала рекордным минимумом за всю историю наблюдений — то есть с 2012 года.

Для сравнения: в 2024 году в Соединенное Королевство въехало на 331 тысячи человек больше, чем покинуло страну.

Глава МВД Шабана Махмуд уже анонсировала корректировку миграционной политики. Планируется ужесточить правила получения ВНЖ и гражданства для граждан с низкими доходами. Одновременно с этим процедуру хотят упростить для состоятельных переезжающих на постоянное место жительства в страну.

Эксперты, включая представителей Управления по бюджетной ответственности, бьют тревогу: ужесточение иммиграционной политики способно затормозить экономический рост. По их мнению, сокращение притока мигрантов напрямую ограничит потенциал предложения в экономике.

Как передает Bloomberg, национальные опросы показывают, что иммиграция остается одной из главных болевых точек для британских избирателей. Особое беспокойство вызывают беженцы, которые пытаются пересечь пролив Ла-Манш на небольших лодках.

Пролив Ла-Манш: природная граница между Европой и Британией
Одной из самых известных морских акваторий в Европе считается пролив Ла-Манш. Он связывает Атлантический океан с Северным морем и отделяет остров Великобритания от материковой части Европы.
Читать дальше